Археологи обнаружили ритуальный круг из деревянных столбов в Дании

Археологи обнаружили в Дании ритуальный круг из древних деревянных столбов, известный как вудхендж. Этот памятник датируется периодом между 2600 и 1600 годами до нашей эры и имеет диаметр около 30 метров, сообщил therussiannews.ru.
Открытие сделала куратор музея Вестхиммерландс Сидсел Волин совместно с руководителем раскопок Андреасом Бо Нильсеном. Волин изначально приняла ямы за обычные отверстия для столбов, но вскоре поняла, что они образуют идеальный круг.
Это открытие позволило ученым глубже понять ритуалы и социальные структуры позднего каменного века и раннего бронзового века. Строительство таких объектов, считают специалисты, требовало глубокого осознания их значения и тщательной планировки.
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