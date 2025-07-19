Археологи обнаружили останки древних людей в Челябинской области

В Карталинском районе Челябинской области специалисты в области археологии нашли останки древних людей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Челябинского государственного университета.
Кроме того, под руководством археолога Елены Куприяновой студенты обнаружили в культурном слое стоянки, возраст которого превышает пять тысяч лет, развалившуюся печь из обожженных и ошлакованных камней. По данным вуза, такая находка впервые зафиксирована в регионе, добавил RT.
Археологические мероприятия сейчас проходят в Карталинском районе. Работы ведутся на памятнике эпохи энеолита — стоянке Михеевская вторая.
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