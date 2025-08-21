Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого в Великом Новгороде

Археологи сделали удивительную находку в Великом Новгороде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные врио губернатора Новгородской области Александра Дронова.

На территории города ученые обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого. Это единственный известный науке артефакт периода его правления.

По словам Дронова, исследователи выдвигали различные версии относительно наличия данного памятника и вели научные дискуссии. Только сейчас удалось установить точное местонахождение предмета.