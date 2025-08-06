Археологи обнаружили артефакты XI–XII веков в нижегородском лесу

Ученые обнаружили артефакты XI–XII веков во время археологических раскопок в Краснобаковском районе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Работы были организованы на территории лесного массива. В 2019 году там уже проводились раскопки, в ходе которых нашли марийский могильник X–XIII веков. Последняя экспедиция принесла археологам находки в виде четырех древних захоронений со старинными украшениями, фрагментами одежды и бытовыми изделиями.
По данным ведомства, проведенное исследование подтвердило особую роль территории возле реки Ветлуга как центра марийской культуры Средневековья.
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