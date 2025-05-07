«Аргументы и факты» представили цикл программ «Непобедимые» c ветеранами ВОВ

В рамках большого образовательно-просветительского проекта «Мы победили!» издательский дом «Аргументы и факты» представил цикл программ под названием «Непобедимые». В интервью ветераны Великой Отечественной войны рассказывают о тяжелых военных буднях: о выживании в концлагерях, дежурствах на крышах блокадного Ленинграда и о сражениях на поле боя, написал сайт aif.ru .

«С товарищами по оружию становишься ближе, чем с родственниками. Перед атакой солдаты молились, а когда получали команду, шли в бой с криками „ура!“», — вспоминает ветеран Петр Тимофеевич Соломатин, которому в этом году исполнилось 102 года. Он также рассказал, что каждый год созванивается со своими однополчанами, хотя их осталось всего двое.

Галина Владимировна Панова, пережившая блокаду Ленинграда, поделилась воспоминаниями о том, как приходилось есть кожаные ремни и искать крошки по полу. А за водой они ходили к воронке от взрыва бомбы.

Владимир Фомин, награжденный орденом Красной Звезды и медалями за оборону Москвы, освобождение Варшавы и взятие Берлина, в 17 лет записался в народное ополчение. Участвовал в обороне Москвы и Ржевско-Вяземской операции, был дважды ранен, но вернулся в строй и дошел до Берлина.

Цикл программ можно посмотреть на сайте aif.ru и в социальных сетях.