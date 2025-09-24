Аналитик Калугин объяснил дороговизну говядины длительным процессом выращивания коров

Российский рынок колбасной продукции и полуфабрикатов динамично развивается. Вареные колбасы занимают лидирующие позиции среди мясных изделий, составляя 67% потребления. Это указывает на снижение покупательной способности населения, так как вареные колбасы остаются самыми доступными. Аналитик рынка Виталий Калугин в беседе с «ФедералПресс» отметил, что цены на свинину и курятину стабильны, а говядина дорогая из-за длительного процесса выращивания коров.

Мясные полуфабрикаты становятся все более популярными из-за занятости населения и отсутствия навыков готовки у молодежи. По словам эксперта рынка мясной и рыбной продукции Людмилы Расовой, полуфабрикаты позволяют сократить время на приготовление пищи.

Производство мясных консервов также растет, что связано с попытками минимизировать последствия продуктовой инфляции и запастись продуктами длительного хранения.

Центральный федеральный округ лидирует по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов, но другие регионы также наращивают объемы производства.