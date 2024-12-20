Аллерголог Боузер: ковры задерживают пыльцу, шерсть и перхоть домашних животных
Ковры создают ощущение уюта, особенно зимой, когда мы ходим по ним босиком. Но что случится, если их никогда не чистить? По мнению экспертов, опасность представляют не сами ковры, а то, что они накапливают. Это может усугубить проблемы со здоровьем, такие как аллергия и астма, написал сайт housebeautiful.com.
Доктор медицины, аллерголог из отделения аллергии и иммунологии Bryn Mawr Medical Specialists Коррина Боузер рассказала о том, чем опасны грязные ковры. А Тайлер Браун, президент клининговой компании J & R’s Carpet Cleaning, поделился советами по их очистке, сообщила Мойка 78.
«Ковровое покрытие задерживает пыльцу, шерсть и перхоть домашних животных, пылевых клещей, споры плесени и прочие аллергены. Все, что находится в воздухе, в конечном итоге попадет на ваши ковры», — отметила эксперт.
Значит ли это, что аллергикам противопоказаны ковры? Не обязательно, говорит Боузер. У ковров есть преимущества, потому что волокна могут задерживать некоторые типы аллергенов, забирая их из воздуха и делая менее доступными. Например, шерсть и перхоть домашних животных очень легкие, поэтому, если у вас паркетные полы, каждый раз, когда вы ходите по ним, эти аллергены поднимаются в воздух, и вы их вдыхаете. С ковром все иначе, он их задерживает. А если использовать пылесос с HEPA-фильтром, то можно легко удалить накопившиеся аллергены с коврового покрытия».
Компании-производители ковров рекомендуют чистить их один раз в год методом экстракции горячей водой. И это не считая регулярной уборки пылесосом.