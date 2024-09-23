Актер Чадов снимет фильм о дружбе искусственного интеллекта и студента

Российский актер и режиссер Алексей Чадов начал работу над созданием приключенческой комедии для всей семьи под названием «(Не) искусственный интеллект», передала «Вечерняя Москва».

В этом проекте Чадов выступил в роли режиссера, продюсера и одного из сценаристов. В центре сюжета находится история о взаимодействии молодого человека с ИИ.

Главным героем становится 17-летний первокурсник Женя (Леон Кемстач из фильма «Слово пацана»), который во время экскурсии в научно-исследовательский центр случайно оказывается внутри тестового образца нового робота «Апостол» (A.P.O100L).

Апостол проявляет человеческие качества — имеет интеллект и волю. Поняв, что ему достался неожиданный «пилот», робот решает сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене предстоит наладить контакт с искусственным интеллектом.