Агроном Воробьев рассказал, что в борьбе с вредителями помогут инсектициды

Если вредители начали угрожать урожаю, не стоит тянуть с их уничтожением. Об этом «ФедералПресс» рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он рассказал, что лучшее средство в борьбе с вредителями — это химикаты. Пусть они и не очень полезны, но помогут сохранить урожай.

«Против вредителей придуманы химикаты, которые называются инсектициды. Обработка ими растений, которые поражены вредителями, позволяет от них избавиться на какое-то время», — рассказал эксперт.

Он добавил, что вредители обычно атакуют участок в самый неподходящий момент. Поэтому с борьбой лучше не медлить.