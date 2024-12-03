Агроном Викулов рассказал, что зимой в квартире можно вырастить не только микрозелень, но и томаты

Агроном Владимир Викулов в разговоре с телеканалом «Москва 24» рассказал про овощи, которые хорошо растут в квартире зимой.

Эксперт отметил, что во время зимы в теплых квартирных условиях можно вырастить не только микрозелень и лук, но и огурцы, и томаты. Он назвал выгонку самым простым способом получения урожая в городских условиях.

«Это использование растений, которые уже запасли энергию на следующий сезон. Можно просто посадить луковицу в воду, даже не подсвечивая репку», — сообщил агроном.

Что касается микрозелени, можно приобрести самый простой набор семян в магазине. Достаточно смочить емкость водой, а затем подождать, когда она начнет расти, пояснил Викулов.