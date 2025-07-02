Агроном Туманов не увидел пользы в опрыскивании пасленовых раствором из меда и молока

Агроном Андрей Туманов в беседе с aif.ru назвал бессмысленным совет об опрыскивании пасленовых раствором из меда и молока для защиты от фитофторы. Он назвал такие рекомендации «садовым бредом», полагая, что после дождей подобная «микстура» привлечет насекомых к растениям.

По мнению эксперта, раствор соды губителен для томатов и баклажанов, поскольку сода токсична для растений. Полив растений пивом также не станет хорошим решением для защиты от фитофторы. Туманов утверждает, что пиво и пивные дрожжи могут, напротив, создать условия для развития возбудителя фитофторы, написало ИА НСН.

Ранее генеральный директор ИА FruitNews Ирина Козий сообщала, что из-за прохладной погоды плодовые и ягодные растения развиваются медленнее, и урожай начнется на несколько недель позже обычного.