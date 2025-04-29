Агроном Туманов: для защиты растений от холода стоит использовать легкие ткани
Председатель московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов объяснил, как защитить дачные растения от заморозков. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Он рекомендовал использовать для этого легкие нетканые материалы. По словам эксперта, их следует набрасывать на грядки на ночь, а утром снимать. Эти ткани хорошо пропускают воду и воздух.
«Если хотите подстраховаться, можно купить легкие нетканные материалы для грядок или как еще говорят, агроткань для грядок», — сообщил эксперт.
Большинство культур, таких как морковь, укроп, редис, салат и картофель, могут переносить легкий снег без ущерба. Однако теплолюбивые овощи, включая помидоры, кабачки, огурцы, перцы и баклажаны, требуют защиты. Такие культуры выращивались в этом сезоне преимущественно в теплицах под двойным укрытием.