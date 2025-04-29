Агроном Туманов: для защиты растений от холода стоит использовать легкие ткани

Председатель московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов объяснил, как защитить дачные растения от заморозков. Об этом написал сайт NEWS.ru .

Он рекомендовал использовать для этого легкие нетканые материалы. По словам эксперта, их следует набрасывать на грядки на ночь, а утром снимать. Эти ткани хорошо пропускают воду и воздух.

«Если хотите подстраховаться, можно купить легкие нетканные материалы для грядок или как еще говорят, агроткань для грядок», — сообщил эксперт.

Большинство культур, таких как морковь, укроп, редис, салат и картофель, могут переносить легкий снег без ущерба. Однако теплолюбивые овощи, включая помидоры, кабачки, огурцы, перцы и баклажаны, требуют защиты. Такие культуры выращивались в этом сезоне преимущественно в теплицах под двойным укрытием.