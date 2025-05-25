Агроном Михайлова рассказала, что для цветения манго требуются идеальные условия

Многие любители манго задумывались о том, можно ли вырастить это тропическое дерево у себя дома. Агроном Светлана Михайлова рассказала KP.RU , возможно ли это и как правильно прорастить косточку.

По словам эксперта, манго действительно можно вырастить из косточки, но цветение и плодоношение могут быть непредсказуемыми. Манго цветет редко, и для этого требуются идеальные условия. Кроме того, плоды могут отличаться от тех, что мы покупаем в магазине, так как при размножении семенами дерево не сохраняет признаки материнского растения.

В природе манго может достигать 45 метров в высоту, но в домашних условиях оно обычно не превышает одного метра. Агроном отметила, что высоту дерева можно регулировать размером горшка: чем меньше горшок, тем компактнее будет растение.

Первые цветы в домашних условиях могут появиться через шесть-семь лет при хорошем уходе, но чаще всего это происходит через 10–15 лет. И даже в этом случае цветение не гарантировано, и дерево может никогда не дать плодов.

Для проращивания лучше всего использовать косточку из спелого или слегка перезревшего манго, так как в этом случае вероятность всходов выше.