Агроном Козий: потери урожая могут быть, но не такие значительные, как в прошлом году

Из-за апрельских снегопадов и заморозков плодовые культуры могут понести урон. Однако он будет не так серьезен, как последствия низких температур в мае прошлого года. Об этом ИА НСН рассказала гендиректор ИА FruitNews и руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

По словам эксперта, многие плодовые растения еще не цветут, поэтому для них не так страшны холода, как те, что случились в прошлом году в период цветения. Но если температура ниже -6 градусов сохранится на несколько дней, это навредит самим растениям. В отличие от почек и молодых листочков, цветы чувствительны к холоду: они гибнут при -2 градусах за пару часов, написал «ФедералПресс».

Козий также напомнила о двух волнах неблагоприятных условий этой зимой, когда после оттепелей резко похолодало. Из-за этого часть кустарников уже пострадала. Потери урожая однозначно будут, но пока не такие значительные, как в прошлом сезоне.