Агроном Ганичкина призвала огородников не поливать растения в жару

Агроном и специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина поделилась с RT рекомендациями по уходу за растениями в солнечную погоду.

Она объяснила, что температуры до +25 градусов не причиняют вреда растениям, а ожоги появляются из-за неправильного полива.

«До +25 градусов не сжигается ничего. Сжигается растение солнцем, когда огородники поливают днем по растениям. На листочках остаются капли, которые как линзы работают. Потом на растениях появляются пятна — ожоги», — отметила Ганичкина.

Кроме того, агроном рекомендовала проветривать теплицы при температуре +25 градусов и поддерживать влажность почвы.

«Самое главное, земля должна быть влажной. Поливают по земле, а не по растениям. Можно развести стакан извести и побрызгать по кровле теплицы веничком», — сказала она.

Ранее синоптики Москвы передавали потепление на текущей неделе.