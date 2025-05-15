Агроном Ганичкина предупредила о последствиях заморозков для садовых культур

Фото: РИА «Новости»

Садовые растения, которые уже набрали цвет, пострадают из-за непогоды в первую очередь. Об этом сообщила агроном Октябрина Ганичкина в интервью Life.ru.

Эксперт отметила, что холода могут негативно сказаться на урожае вишни, черешни и яблок. Хотя некоторые цветки и почки, возможно, уцелели, но ждать большого урожая не приходится даже в южных регионах. Заморозки не сильно отразятся на малине и смородине, но их могла повредить холодная вода, смывшая пыльцу.

Теплолюбивые овощи, такие как огурцы, кабачки и патиссоны, еще не были посажены многими садоводами. Эти культуры обычно высаживают в конце мая или в первой декаде июня.

«А посеянная морковь, свекла, горох, зеленые культуры, капуста, картофель, который еще даже у некоторых не взошел — они не пострадали», — сказала Ганичкина.

Сейчас температура воздуха повышается, поэтому, если вы откладывали посадку, то лучше сделать это как можно скорее, рекомендует агроном. Высадка также благоприятна после прошедших дождей.

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