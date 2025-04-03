Агроном Апаева: перед посадкой зубки чеснока предварительно замачивают в марганцовке

Чтобы вырастить качественный чеснок, нужно подготовить плодородный, легкий и водонепроницаемый грунт. Лектор Российского общества «Знание», кандидат сельскохозяйственных наук Нина Апаева дала несколько советов по подготовке грядки в беседе с «ФедералПресс» .

При малоплодородной почве она рекомендовала перекопать будущую грядку под чеснок и внести на каждый квадратный метр один стакан древесной золы, 70–80 грамм суперфосфата и 30 грамм сульфата калия, а также одно ведро перегноя.

Эксперт советует приподнимать грядки над поверхностью огорода, чтобы избежать выпревания и вымокания чеснока. Посадочный материал должен быть здоровым, без болезней и вредителей. Зубки предварительно замачивают в растворе гуминового препарата, марганцовки, зольной вытяжки или соке алоэ и каланхоэ.

Для посадки чеснока делают бороздки глубиной 15 сантиметров на расстоянии 25–30 сантиметров друг от друга. Глубина посадки должна равняться двум размерам зубков.

При посадке лучше не вдавливать, а аккуратно раскладывать зубки по бороздкам. После этого их засыпают компостом или рыхлой плодородной почвой и обильно поливают не слишком холодной водой, пояснила эксперт.