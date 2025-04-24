«7Дней.ru»: в начале XX века пряник в Туле считали буржуазным пережитком

Тула, расположенная в центре России, переняла у Москвы традиции чаепития и добавила к ним свои особенности. Подробнее о развитии города как центра сладостей рассказал « 7Дней.ru ».

Поселение было важным пунктом на торговых путях и центром промышленности. В Туле чай пили с разными сладостями, но символом города стали пряники. Первое упоминание о них датируется 1685 годом. Традиционно их делали из ржаной муки и пряностей.

«После Великой Октябрьской революции как-то здесь смогли удержать каким-то чудом, потому что пряник был запрещен как буржуазный пережиток, стоящий дорого», — пояснила участница проекта «ЕСТЬ ТАКОЙ ОБЫЧАЙ» Татьяна Варьяж.

По ее словам, тогда пряности полностью убрали из лакомства. Однако в 40-х годах XX века производство возобновили.