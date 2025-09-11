«7Дней»: после сбора урожая рекомендуется обработать почву фитоспорином

После сбора урожая в теплице необходимо провести ряд мероприятий по подготовке почвы к следующему сезону. За лето в грунте накапливаются вредные микроорганизмы, поэтому важно предотвратить заражение новых посадок, написал сайт «7Дней» .

Первым делом следует убрать остатки растений и сорняки, провести дезинфекцию инструментов и элементов конструкции теплицы. Затем можно приступать к обработке почвы. Если температура выше +10 градусов, рекомендуется использовать биопрепараты, например, триходерму или фитоспорин. Они уничтожат вредные споры и поддержат полезные бактерии.

Также можно приготовить раствор из уксуса и перекиси водорода, оставив смесь на 7-10 дней в тепле. Разведенный раствор (один стакан на 10 литров воды) используют для пролива почвы. При похолодании применяют препарат Фармайод.

Если растения летом часто болели, почву проливают раствором железного купороса и мочевины, а через неделю вносят триходерму для восстановления микрофлоры.