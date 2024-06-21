«7Дней»: первое летнее новолуние ознаменует новый период в жизни

Первое летнее полнолуние наступит в ночь с 21 на 22 июня и ознаменует новый период. Об этом сообщили 7Дней со ссылкой на астрологов.

По словам специалистов, сейчас завершится начавшийся в январе цикл. Люди смогут подвести итоги и увидеть результаты всех своих стараний.

Вместе с полнолунием начнется новый период, который подарит много счастья и удовольствий. Кроме того, сейчас наступит лучший период для отпуска и путешествий.