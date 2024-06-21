«7Дней»: первое летнее новолуние ознаменует новый период в жизни
Первое летнее полнолуние наступит в ночь с 21 на 22 июня и ознаменует новый период. Об этом сообщили 7Дней со ссылкой на астрологов.
По словам специалистов, сейчас завершится начавшийся в январе цикл. Люди смогут подвести итоги и увидеть результаты всех своих стараний.
Вместе с полнолунием начнется новый период, который подарит много счастья и удовольствий. Кроме того, сейчас наступит лучший период для отпуска и путешествий.
Два соревнования профмастерства прошли в колледже «Энергия» в Подмосковье
Подмосковье вошло в число призеров федерального индекса «IQ городов»
Принц Уильям снялся с детьми без Кейт Миддлтон
Родители утонувшей в Сочи девушки выехали на опознание
Санкционный список США пополнили 12 россиян
Актер из «Универа» разозлил СБУ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте