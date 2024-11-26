«7Дней»: 26 ноября в день Иоанна Златоуста нельзя сушить дома постиранные вещи

Во вторник, 26 ноября, православные верующие отмечают День памяти святителя Иоанна Златоуста, который был епископом в Константинополе. К святому обращаются, когда просят мира и таланта для детей, написал сайт «7Дней».
Наши предки верили, что в этот день нельзя сушить дома постиранные вещи, иначе беды не миновать. С 26 ноября обычно начинали готовить пельмени с самыми разнообразными начинками — от мяса и рыбы до грибов и картофеля. Считалось, что тот, кто больше съест еды, будет счастлив весь год.
В этот день не стоит ссориться с близкими и родными людьми, а также совершать обман. Все эти поступки могут обернуться несчастьем.
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