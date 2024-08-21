«7Дней»: 21 августа в Миронов день нельзя мыть полы и устраивать генеральную уборку

В православии 21 августа отмечают праздник перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. В этот день не рекомендуется мыть полы и устраивать дома генеральную уборку, написал сайт «7Дней».

Преподобного Зосиму считают покровителем рыболовов и пчеловодов. В народе же 21 августа вспоминают святителя Мирона чудотворца. В этот день принято собирать ежевику — ягоду, помогающую при простуде и высокой температуре.

Наши предки верили, что если в Миронов день наросло много ягод, то следующий год будет урожайным. Также есть примета, что жаркий день предвещает теплую осень.

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