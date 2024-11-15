«7Дней»: 15 ноября лучше воздержаться о путешествий

Сегодня, 15 ноября, православные отмечают праздник имконы Божьей Матери «Огидикрии Шуйской». А в народе с этим днем связаны свои приметы. Об этом сообщили «7Дней».

Например, считалось плохой приметой 15 ноября отправляться в путешествие или дальнюю дорогу. Лучше в этот деть отказаться от каких-либо поездок.

Также не стоит становиться участником чужих ссор и конфликтов. Лучшее решение 15 ноября — сосредоточиться на текущих и уже начатых делах.