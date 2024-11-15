«7Дней»: 15 ноября лучше воздержаться о путешествий
Сегодня, 15 ноября, православные отмечают праздник имконы Божьей Матери «Огидикрии Шуйской». А в народе с этим днем связаны свои приметы. Об этом сообщили «7Дней».
Например, считалось плохой приметой 15 ноября отправляться в путешествие или дальнюю дорогу. Лучше в этот деть отказаться от каких-либо поездок.
Также не стоит становиться участником чужих ссор и конфликтов. Лучшее решение 15 ноября — сосредоточиться на текущих и уже начатых делах.
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
Сразу 10 судей из Ростовской области подали в отставку
Встреча производителей медицинской техники с пенсионерами прошла в Лобне
Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 129
Путин и Шольц впервые почти за три года поговорили по телефону
Новые ломовозы для уборки тяжелых отходов передали 9 округам Подмосковья
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте