Жителям Приморья пообещали бесснежный Новый год

Главный синоптик Приморья Борис Кубай заверил, что в ближайшее время на территории края не предвидится снега. Об этом сообщило ИА PrimaMedia .

Ожидается, что столица Дальнего Востока и весь регион встретят Новый год без осадков.

Однако холодные воздушные массы продолжат оказывать влияние, а незначительный снег в последнюю декаду года может пойти только на севере края.

Таким образом, Новый год в столице округа будет бесснежным, но с температурными колебаниями, передает RT.