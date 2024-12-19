Жителям Приморья пообещали бесснежный Новый год
Главный синоптик Приморья Борис Кубай заверил, что в ближайшее время на территории края не предвидится снега. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Ожидается, что столица Дальнего Востока и весь регион встретят Новый год без осадков.
Однако холодные воздушные массы продолжат оказывать влияние, а незначительный снег в последнюю декаду года может пойти только на севере края.
Таким образом, Новый год в столице округа будет бесснежным, но с температурными колебаниями, передает RT.
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