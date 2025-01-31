Жителям европейской части России пообещали возвращение морозной зимы

Синоптик Шувалов: морозы вернутся в европейскую часть России в феврале

Фото: РИА «Новости»

Морозы вернутся в европейскую часть России в феврале 2025 года. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на пресс-конференции.

«В феврале будут не просто заморозки, будут морозы. Я не употребил еще прилагательное „сильные“, но морозы обязательно будут. Зима еще вернется», — отметил синоптик, слова которого привело РИА «Новости».

По словам специалиста, на юге страны температура понизится довольно резко, а в средней полосе России ожидается плавное снижение. На неделе с 3 по 9 февраля столбик термометра опустится до -1...-6 градусов. В середине месяца морозы доберутся до -15.

Ранее россиянам рассказали, какой будет погода летом 2025 года. По словам Шувалова, есть большая вероятность раннего наступления раннего тепла. Само лето по прогнозам будет нормальным или жарким.

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