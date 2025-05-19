Ждать осталось недолго. Россиянам назвали дату наступления метеорологического лета

Через 10 дней в Центральной России, в том числе в Москве, установятся летние температуры, а среднесуточная температура воздуха зафиксируется на отметке выше +15 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, с 27–29 мая днем потеплеет до +23…+28 градусов, а ночью столбики термометров превысят +10 градусов.

«В эти дни ожидается наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15 градусов», — написал Тишковец.

Синоптик уточнил, что климатическое лето в столице в течение последних 30 лет, как правило, наступает 26 мая. Ожидается, что в этом году оба лета начнутся практически одновременно.

Ранее Тишковец рассказал жителям Москвы о погоде в понедельник, 19 мая.