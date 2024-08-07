Выставка «Зеленый квадрат» открылась в Мелитополе

Российский экологический оператор открыл выставку «Зеленый квадрат» в городе Мелитополь. На ней представлены 32 арт-объекта, посвящённые различным экологическим проблемам.

«Выставка „Зеленый квадрат“ призвана напомнить, как важно заботиться об окружающей среде, а также популяризовать идею переработки отходов и принципы экономики замкнутого цикла. Многие старые вещи могут получить вторую жизнь, в том числе переродившись в виде произведений искусства», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Все экспонаты создали финалисты одноименного конкурса арт-объектов, организованного РЭО и арт-кластером «Таврида» в преддверии Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в 2024 году. Первая выставка «Зеленый квадрат» состоялась на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который прошел в Крыму с 26 по 28 июля. За три дня ее посетили более 10 700 человек.

«Произведения выполнены из отходов и вторсырья. Таким образом молодые художники, неравнодушные к теме защиты окружающей среды, призывают зрителей обратить внимание на актуальные вопросы экологии, в частности необходимость переработки отходов», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Так, выставка «Зеленый квадрат» — яркий пример того, как искусство и экология могут идти рука об руку, создавая мощный инструмент для изменения сознания.

«Мы живём в мире, где экологические проблемы становятся всё более серьёзными. Именно молодое поколение, благодаря своему свежему взгляду и энтузиазму, может стать движущей силой изменений. Молодые художники, вдохновлённые идеями устойчивого развития, призывают нас задуматься о том, как мы можем изменить своё отношение к окружающей среде и дать вторую жизнь вещам, которые уже имеют ценность», — сказала и. о. министра образования и науки Запорожской области Татьяна Дубинская.

По словам Татьяны Дубинской, выставка не только представляет произведения искусства, но и способствует формированию экологического сознания у молодёжи.

«Совместными усилиями мы можем построить общество, где забота об окружающей среде будет не исключением, а нормой», — добавила Татьяна Дубинская.

Экспозицию РЭО организовал в партнерстве с арт-кластером «Таврида», правительством Запорожской области, министерством природы, экологии и недропользования Запорожской области, министерством образования и науки Запорожской области, музеем «Россия — моя история».

«Поражает воображение авторов: из обычных вещей создать настолько оригинальные арт-объекты дано далеко не каждому. Через такой подход легко и гармонично поднимается проблема переработки и рационального использования вторсырья. ППК РЭО действительно создали экспозицию, которая привлекает внимание и дарит эмоции», — сказал и. о. министра природы, экологии и недропользования Запорожской области Александр Воробьев.

Выставка пройдет с 6 по 18 августа в Музее «Россия — моя история» по адресу: г. Мелитополь, ул. Екатерины Великой, 172/4.