Водители мусоровозов начали ежедневно фотографировать большинство контейнерных площадок в 15 регионах

В лидерах находятся Москва (89%), Волгоградская область (89%), Мордовия (88%), Санкт-Петербург (83%), Смоленская область (82%) и Чечня (80%). Кроме того, в числе лидеров расположились Калининградская (79%), Тульская (79%), Курганская (79%) области, Пермский край (78%), Подмосковье (77%), Нижегородская область (77%), а также Челябинская (74%), Ростовская (74%) и Сахалинская области (72%).

В этих регионах наибольшее число водителей мусоровозов делает фотографии после сбора отходов и загружают их в мобильное приложение (например, «Водитель ТКО»), которое интегрировано во ФГИС УТКО. Фотоснимки анализирует нейросеть, что позволяет на федеральном уровне оперативно осуществлять мониторинг качества оказания региональными операторами услуги по вывозу ТКО. К примеру, за последние три месяца 2025 года нейросеть смогла обнаружить 20 тысяч нарушений на контейнерных площадках по всей стране. Информация о таких нарушениях передается регоператорам, в местные органы власти, ГИБДД.

«Чистота на контейнерных площадках является одним из наиболее важных маркеров эффективности реформы обращения с отходами для россиян. Опрятные места накопления отходов свидетельствуют о налаженной системе вывоза. Фотофиксация позволяет отслеживать ситуацию на местах», — сказали в пресс-службе РЭО.