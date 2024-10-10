Влияние инфлюенсеров на экоповестку обсудили на РЭФ-2024

«Сегодня большое влияние на аудиторию имеют лидеры мнений. Мы видели много ярких примеров бездумного потребления среди блогеров, например, акции с воздушными шарами, которые потом никто не утилизировал и лишь загрязнял окружающую среду. На лидерах мнений тоже лежит экологическая ответственность, и от них тоже зависит, будет ли наше общество экологически осознанным и прогрессивным», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Модератором сессии выступила общественный деятель, маркетинг-эксперт, основатель Всероссийского образовательного форума «Репутация», Экологического общества «ЭКОРАЗВИТИЕ» и группы-компаний ANNARUSSKA Group Анна Русска.

«Инфлюенсеры должны осознавать свою ответственность не только перед подписчиками, но и перед всей планетой. Сегодня 2024 год, и мы как раз те самые первые инфлюенсеры, которые с большой сцены крупного проекта РЭО, заявляем о том, что инфлюенсеры, медиа и СМИ обязаны нести ответственность перед аудиторией, особенно в экологическом мышлении нашего общества», — сказала Анна Русска.

В сессии также приняли участие гонщик Формулы-1, основатель фонда и председатель совета «Мы выступаем как один», чемпион мира Никита Мазепин, фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Корее, призер Чемпионатов мира, Европы и России Александр Энберт, инвестор, социальный предприниматель, основатель ESG клуба Сколково, член попечительского совета БФ «Жизнь как чудо» Алина Ковалева, нутрициолог, диетолог, эксперт в области питания, основатель центра Здорового образа жизни, автор книг Ирина Писарева, модельер, предприниматель, владелец нескольких модных брендов, включая SOLANGEL и крупного производства одежды Ирена Сопрано.