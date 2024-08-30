Вице-премьер Патрушев ознакомился с работой Российского экологического оператора

Вице-премьер Дмитрий Патрушев прибыл 29 августа с визитом в ППК «Российский экологический оператор», где ознакомился с мониторингом за отраслью обращения с отходами, функционалом федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), а также с ходом строительства экопромышленных парков, создаваемых в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Динамичное развитие промышленности, торговли, потребления повышает актуальность вопросов грамотного обращения с отходами. Президент в 2024 году поставил ряд конкретных задач в части дальнейшего развития данной сферы. В частности, к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку ТКО и полигонное захоронение не более половины из них, а также повторное вовлечение в оборот не менее четверти отходов производства и потребления», — сказал зампред правительства РФ.

ФГИС УТКО была создана по указу президента, для того чтобы обеспечить прослеживаемость за полным циклом обращения с отходами — со сбора и до обработки и утилизации. Как отметил вице-премьер, для совершенствования системы обращения с отходами важно создавать возможности централизованного мониторинга.

«Мы все понимаем, что проблем в области обращения с отходами пока еще предостаточно. Работы впереди много. Но рассчитываем, что системный сбор информации позволит сформировать полную картину по стране для принятия своевременных и качественных управленческих решений», — подчеркнул он.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, во ФГИС УТКО зарегистрировано около 16 тысяч мусоровозов.

«Для прослеживаемости за отходами мы создали Федеральную государственную систему учета твердых коммунальных отходов. В системе зарегистрировано более 16 тысяч мусоровозов. Теперь стало возможным проследить за ТКО начиная с их попадания в контейнер на площадке у дома до их сортировки на комплексе», — отметил глава РЭО.