В Ставрополе предложили добавлять пластиковые отходы в асфальт

Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали новую технологию асфальтобетона с пластиковыми отходами в составе. Результаты исследований опубликовали в сборнике «Дороги и мосты» .

Полученный материал сократит объем мусора на полигонах и повысит качество автомобильных дорог. Они указали, что ежегодно в России производят около 600 тысяч тонн пластика для контейнеров, канистр, бутылок и других видов упаковки.

Из него перерабатывается лишь 30%, а остальную часть отправляют на мусоросжигательные заводы или для захоронения на полигонах.

В вузе объяснили, что, если пластиковые отходы использовать в дорожном битуме, то такой асфальтобетон меньше растрескивается в холодное время года и лучше сохраняет форму при высоких температурах.

В СКФУ добавили, что технологию возможно внедрить в уже действующие асфальтобетонные заводы, принципиального нового оборудования она не потребует.

Ранее Владимир Путин назвал рекордным объем укладки асфальта на дорогах России.