В России впервые назвали процент износа мусоровозов

Процент износа парка считается по году выпуска техники. Вся техника делится на категории состояния — от новой (2026 год выпуска) до предельной (ранее 2000 года выпуска). Каждой из этих категорий заранее присвоен средний процент износа. Далее количество техники в каждой категории (по дате выпуска) умножается на соответствующий средний процент износа. Полученные значения по каждой из категорий суммируются и делятся на общее количество техники.

Показатель износа будет отслеживаться в рамках правительственных штабов и будет учитываться регионами при формировании планов по закупкам спецтехники.

«В 2026 году регионы продолжат приобретать технику и оборудование в сфере обращения с отходами, согласно утвержденным с РЭО дорожным картам. Сохраняется возможность закупок с использованием программы льготного лизинга», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.