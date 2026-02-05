В России стандартизируют методы экомониторинга

Ключевой задачей нового комитета станет разработка и актуализация национальных стандартов, которые заложат основу для создания и развития единообразных систем наблюдений в регионах страны. Планируется разработка более 14 стандартов, охватывающих общие положения и терминологию, требования к организации территориальных и связанных с ними локальных систем, методикам измерений, классификации оборудования, программному обеспечению, цифровизации, сбору и обработке данных, а также оценке качества измерений и компетентности персонала.

Работа по стандартизации, развитию и системной унификации региональных систем экологического мониторинга, а также упорядочению их деятельности также важна для обеспечения наполняемости недавно запущенной системы ФГИС «Экомониторинг» оперативными и актуальным данными о качестве окружающей среды в регионах, отметили в пресс-службе РЭО.