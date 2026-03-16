В Новосибирской области не будет дефицита говядины из-за заболеваний скота

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза у скота, но это не приведет к дефициту говядины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», — процитировал его ТАСС.

Министр отметил, что эта мера поможет эффективно координировать действия и минимизировать перемещение животных и продукции животного происхождения.

