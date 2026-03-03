В Москве стартовал пилотный проект по внедрению удобной инфраструктуры для сбора старой одежды

В Западном административном округе (ЗАО) столицы установили 689 контейнеров для сбора старой одежды, постельного белья и других изделий из текстиля. Пилотный проект стартовал конце 2025 года, компания «Лидертекс» при поддержке Правительства Москвы, Префектуры ЗАО, РЭО установила рядом с контейнерными площадками для сбора ТКО контейнеры для сбора текстиля. Такое размещение позволило каждому жителю иметь в непосредственной близости контейнер, в который можно без особых затрат отнести ненужную одежду.

Контейнеры установлены в следующих районах: Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Фили-Давыдково.

Баки оборудованы ультразвуковыми датчиками наполнения. Каждый оборудуется съемным биг-бэгом объемом 1,1 кубометра. Вывоз отходов из таких баков осуществляется не реже одного раза в неделю. При этом если датчик покажет, что контейнер наполнился раньше, то его опустошат вне графика.

«В период действия пилотного проекта с 18 ноября 2025 по 28 февраля 2026 в столице собрали 170 тонн отходов текстиля. В ноябре — 18 тонн, в декабре — 35 тонн, в январе — 72 тонн, а в феврале — 45 тонн. Из собранного вторсырья выпущена 51 тонна ветоши, а также выпущено более 4,25 миллионов рабочих перчаток. Этот проект является наглядным примером действия экономики замкнутого цикла, когда вторсырья не гниет на полигонах, а возвращается во вторичный оборот», — отметил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Компания «Лидертекс» при поддержке Минпромторга России реализует в Кинешме Ивановской области проект «Эко-кластер „Зеленая нить“. На церемонии награждения Зеленой премии — 2025 проект отмечен как наиболее значимый и перспективный в отрасли. Кластер нацелен на создание экономики замкнутого цикла и сокращение объемов захоронения отходов текстиля. «Лидертекс» производит регенерированную пряжу из отходов текстиля, который собирает в собственные контейнеры в городах-миллионниках. Конечным продуктом являются перчатки, рабочие рукавицы.