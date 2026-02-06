В 2026 году регионы приобретут 834 мусоровоза

На 2026 год российские регионы запланировали закупить 834 единицы техники для транспортировки отходов. Большинство из них (652 мусоровоза) заменят изношенные, а оставшиеся 182 машины усилят автопарки. Информацию об этом озвучил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО.

За неделю пять регионов закупили 25 мусоровозов. Среди них Приморский край (12 машин), Красноярский край (9 машин), Подмосковье (2 машины), Пензенская область (1 машина) и Рязанская область (1 машина).



«Благодарю регионы за проделанную работу. Согласно планам закупки в текущем месяце осталось закупить технику Новосибирской области и Краснодарскому краю по две единицы техники», — сказал Денис Буцаев.



Суммарно российские регионы в 2026–2028 годах планируют закупить больше двух тысяч машин для вывоза отходов. Среди них мусоровозы, ломовозы, бункеровозы и тому подобное. В помощь регионам действует льготная программа, позволяющая оформлять в лизинг технику за ¾ ставки от ключевой, установленной Центробанком РФ.