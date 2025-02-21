Ученый Криницкий рассказал о борьбе с мусором в Мировом океане с помощью ИИ

Возможности искусственного интеллекта можно задействовать для борьбы с мусором, плавающим в Мировом океане. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН и заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в эфире «Радио 1» .

Как объяснил эксперт, идея состоит в установке камер с высоким разрешением на судах, которые будут фиксировать загрязнения и передавать данные ИИ.

«Это будет фотокамера высокого разрешения, направленная на поверхность воды, с искусственным интеллектом внутри», — цитирует Криницкого сайт «Известия».

Технология поможет отслеживать мусор, хотя окончательно проблема зависит от человеческих действий, подчеркнул специалист.