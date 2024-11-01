У 25% предприятий у аэродромов не нашли оборудования для отпугивания птиц

Четверть предприятий у российских аэродромов (49 объектов из 184) не имеют необходимого оборудования для отпугивания птиц. Это приводит к опасным для полетов массовым скоплениям птиц у таких предприятий.

К таким выводам пришли эксперты по итогам орнитологических исследований обследований объектов обращения с отходами в шестой подзоне приаэродромной территории.

«Проведение орнитологических исследований собственники предприятий, расположенный у аэродромов, должны были завершить к 1 сентября. По итогам проведенных исследований на сегодняшний день были выданы заключения 104 предприятиям. Из них — 55 положительных и 49 отрицательных. Среди 49 предприятий, которые получили отрицательные заключения, 28 полигонов и 19 объектов по сортировке отходов. Все нарушители располагаются в 31 регионе. Заключения выдавались специализированными организациями с привлечением ученых. Теперь владельцам объектов, которые получили отрицательное заключение, необходимо провести мероприятия по отпугиванию птиц и повторно обратиться за получением заключения, иначе объекты будут закрыты», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отпугивание птиц от объектов по обращению с отходами осуществляется с помощью различных устройств: биоакустических установок, сигнального оружия (ракетниц), газовых пушек, трещоток, зеркальных шаров, лазерных отпугивателей, сетей, муляжей (чучел), химическими методами, с использованием радиоуправляемых моделей, с использованием хищных птиц, радиоэлектронными и электромагнитными методами.

Всего в России действует 184 типа объектов по обращению с ТКО в границах шестых подзон приаэродромных территорий, они расположены в 63 регионах. Из них по 131 объекту заключены договора на проведения орнитологических исследований, из которых по 104 и получены заключения, 15 не принимают потоки ТКО с 2025 года по территориальной схеме, остальные объекты должны подать заявки на проведение исследований.