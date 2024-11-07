Товары для обычных пользователей стали доступны на портале «Цифровой РЭО»

Технология безналичного приема платежей с использованием банковских карт для онлайн-оплаты и систем бесконтактной оплаты (эквайринг) стала доступна на портале «Цифровой РЭО» Российского экологического оператора.

«Цифровой РЭО» продолжает развиваться и расширять деятельность, чтобы не только поддерживать отечественный рынок, но и заинтересовать граждан идеей осознанного потребления — «Ноль отходов». «Ноль отходов» — это экологически чистые продукты, упаковка которых либо полностью состоит из перерабатываемых материалов, либо легко утилизируется и подлежит вторичной переработке», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Цифровой РЭО» функционирует как маркетплейс с товарами российских разработчиков, связанными с экологией. Кроме того, есть новостной блок, посвящённый экологическим проблемам, и информационный раздел для поддержки молодых специалистов. В реестре IT-решений на портале можно найти предложения российских разработчиков, связанные с анализом данных, экологическим мониторингом, а также комплексные системы для управления процессами в сфере обращения с ТКО. Помимо этого, представлены отдельные устройства, такие как оптический сортировщик отходов, сканер отходов и другие.

«Цифровой РЭО» — это не только информационное пространство для бизнеса, научного сообщества и власти, но также полноценный маркетплейс для технологических продуктов, связанных с экологией. Здесь собраны передовые российские разработки и комплексные решения в сфере цифровизации отрасли обращения с отходами», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Специалисты РЭО ведут поиск и поддерживают российские ИТ компании и начинающих разработчиков, которые создают уникальные и востребованные продукты и услуги. Представители бизнеса могут стать участниками маркетплейса, заполнив анкету по ссылке.

Свои сделки по продаже и приобретению цифровых решений можно отслеживать в личном кабинете на портале «Цифровой РЭО».