Территорию у Долины реки Кубань взяли под охрану

В Ставропольском крае территорию у Долины реки Кубань признали особо охраняемой. Об этом сообщил портал newstracker.ru со ссылкой на официальный сайт правовой информации региона
Теперь возле станицы Барсуковская действует охранная зона площадью 1785 гектаров, уточнил RT. На территории памятника природы краевого значения запрещено применять токсичные химикаты, обустраивать электроизгороди, сбрасывать сточные воды, разводить костры и выполнять другие действия, которые могут навредить экологии.
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