Статуса регоператора за отсутствие банковских гарантий могут лишиться 17 компаний

На конец января в 15 субъектах у 17 региональных операторов отсутствуют банковские гарантии. Это может стать прямым основанием для лишения статуса регоператора.

Речь идет о компаниях: АО «ТСК» (Тамбовская область), ООО «Дом-строй» (Еврейская автономная область), ООО «Хартия» (Владимирская, Тульская, Ярославская, Московская области), ООО «Вега» (Воронежская область), ООО «Ремондис Саранск» (Мордовия), ООО «Эколайф» (Ингушетия), ГУП «ТСП» (Тыва), АО «БГС» (Севастополь), АО «Крайжмлкомресурс» (Кубань), ООО «Спецэкомаш» (Амурская область), МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» (Магаданская область), а также обслуживающих Чукотку МУП «Айсберг», МУП ЖКХ «Иультинское» и МП ЖКЖ «Билибинского муниципального района».

Отсутствие банковских гарантий является основным свидетельством низкой экономической устойчивости региональных операторов. На еженедельных штабах мы обговариваем эти моменты и постоянно отслеживаем, чтобы работа без гарантий была исключена, говорят в пресс-службе РЭО.