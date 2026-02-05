Стали известны наиболее ожидаемые законопроекты в сфере отходов в 2026 году

Девять проектов федеральных законов, три указа Президента РФ, 14 актов Правительства РФ и 13 ведомственных актов, регулирующих отрасль обращения с отходами ожидаются к принятию в 2026 году. Среди ключевых — проекты законов о контейнерных площадках, строительных отходах, а также о ликвидации свалок. Участие в разработке принимают эксперты РЭО.

Законопроект о создании и содержании контейнерных площадок ожидает второго и третьего чтений. Документ закрепит возможность устанавливать ответственность региональных операторов за порядок на площадках, поскольку органам местного самоуправления зачастую не хватает ресурсов на уборку.

Законопроект о стройотходах также ожидает второго и третьего чтений. Документ предполагает создание единой и понятной системы регулирования обращения с такими отходами. Строительные отходы имеют высокий потенциал к вовлечению в хозяйственный оборот для производства новой продукции, в том числе при условии их раздельного сбора и обработки.

Законопроект о ликвидации свалок устанавливает порядок взаимодействия госорганов и органов местного самоуправления при выявлении свалок. Сейчас документ дорабатывается ко второму чтению с учетом замечаний Комитета экологии и охране окружающей среды Госдумы. В частности, вносятся положения об использовании ГЛОНАСС при транспортировании всех отходов и усилении мер по выявлению виновных в нелегальных свалках.

«В прошлом году мы провели активную работу по совершенствованию нормативной базы, регулирующей отрасль обращения с отходами. Особенно хочется отметить постановление № 293 „Об утверждении порядка обращения с ТКО“ — ключевой документ отрасли. Важные изменения касаются как улучшения процесса заключения договоров с региональным оператором, так и пересмотра условий лишения его полномочий. Не менее важно распоряжение Правительства РФ № 649-р, по которому в 19 регионах стало возможным заключение концессионных соглашений без торгов. В 2026 году мы продолжим работу по части нормативных актов», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.