Специалистов в области циркулярной экономики начнут готовить в Челябинске

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и и. о. проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» Александр Бирюков подписали соглашение о присоединении вуза к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Подписание состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«ЧелГУ стал первым вузом с Южного Урала, который вступил в наш Консорциум „Экономика замкнутого цикла“. В Челябинской области будет построен один из восьми экопромышленных парков, на базе которого заработают объекты по утилизации отходов полимеров, бытовой техники и печатных картриджей. Убеждены, что ЧелГУ станет надежным поставщиком квалифицированных кадров для резидентов экопромышленного парка», — отметил Денис Буцаев.

Помимо подготовки квалифицированных специалистов, консорциум привлекает лучших ученых для исследований. Еще одно направление работы — это внедрение инновационных технологий, а также помощь выпускникам, педагогам и научному сообществу.

«Высокие технологии развиваются только в среде высшей школы, высшего образования, где рождаются оригинальные идеи синтеза и междисциплинарных подходов, к которым безусловно относятся системы рециклинга», — подчеркнул Александр Бирюков.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла.