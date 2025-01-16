Синоптик Шувалов: лед на Байкале установится позже из-за теплой погоды

Лед на Байкале установится позже обычного из-за температуры воздуха выше климатической нормы. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Специалист отметил, что лед обычно встает на севере озера в середине января, а затем распространяется на юг. Хотя зима началась позже, Шувалов заверил, что лед обязательно образуется, нужно лишь немного подождать.

Синоптик подчеркнул, что текущая ситуация не является экстремальной, а представляет собой временное отклонение от нормы.