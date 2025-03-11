Синоптик Мокеева: апрель может удивить жителей Центральной России жаркой погодой

Центральная Россия уже ощущает приход весеннего тепла — синоптики предсказывают дальнейшее потепление как в марте, так и в апреле. Температура может подняться до 10-15 градусов, а ближе к концу месяца ожидается летний режим — 20-25 градусов, написал MIR24.TV .

Температура воздуха выросла на 3-4 градуса из-за отсутствия снежного покрова, но нельзя исключать ее резких колебаний и порывов ветра.

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева в разговоре с журналистами отметила, что погода должна следовать своему природному ритму, иначе возможны негативные последствия. Весна приносит с собой как теплые дни, так и холодные арктические ветры, подобные тем, что наблюдались в мае 2024 года, когда температура падала до -5 градусов и выпадал снег.

Апрель обещает стать настоящим сюрпризом для россиян, ведь температура воздуха может достичь значений в диапазоне 25-30 градусов. А май тоже может принести настоящие летние температуры, превратившись в жаркий сезон, сообщила синоптик.