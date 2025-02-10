Синоптик Ильин предупредил о морозах в столичном регионе в ближайшие дни

По его словам, в антициклоне часто возникает инверсия — ситуация, когда температура на высоте начинает расти. Под этим слоем атмосферы формируется облачность. При низких температурах эти облака начинают разрушаться, выпадая в виде мелкого снега. В ближайшее время ожидаются морозы, и снег пролежит как минимум до конца недели.

«Давление в прошедшие выходные было максимальным — 777 мм. Оно сохранится в начале этой недели, а со среды начнет понижаться. С четверга по воскресенье будет находиться уже в коридоре — 758-760 мм», — пояснил Ильин.

Со вторника по пятницу будет дуть северный и северо-западный ветер силой до 3–8 м/с. Специалист уточнил, что в ближайшие ночи в Подмосковье температура снизится до -5…-10 °С, а в Москве — до -5…-8 °С. Днем в городе ожидается до -2…-4 °С, а в области — до -2…-7 °С.