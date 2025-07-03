Штаб ТКО: заявки на закупку 649 мусоровозов подали региональные операторы по программе льготного лизинга
Региональные операторы подали заявки на закупку 649 мусоровозов по новой программе льготного лизинга. Об этом рассказали на штабе по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который прошел на площадке Координационного центра Правительства под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева.
«С 2025 года мы впервые в сфере обращения с отходами запустили программу льготного лизинга. Эта мера направлена на содействие субъектам в обновлении парка мусоровозов. Предусмотренный на текущий год лимит денежных средств позволит обеспечить поставку в регионы порядка 1 200 машин», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
На данный момент уже заключено договоров на 71 мусоровоз стоимостью 732 млн рублей. В структуре договоров примерно 60% — это техника на шасси завода Камаз, остальные 40% — на шасси белорусского МАЗа. Основные поставщики – Ряжский АРЗ и ПК Коммаш. Передано в лизинг 49 машин. Наиболее активные регионы-получатели льгот на спецтехнику — Иркутская область, Краснодарский край, Башкортостан и Ростовская область.
«Благодаря программе льготного лизинга мы планомерно закрываем потребность регионов в специализированной технике. На сегодняшний день поступило 113 заявок из 26 регионов на закупку 649 машин. Это половина от количества, заявленного на закупку в 2025 году. Заявки рассматриваются буквально день в день. Совместная работа с РЭО и Росагролизингом, включая регулярные совещания, позволяет нам контролировать ситуацию и сроки поставки техники. Ждем к осени дополнительную активизацию со стороны регионов по подаче заявок на этот год», — сказал заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Также по словам замминистра, на сегодня в «желтой» и «красной» зоне по обеспеченности специализированной техникой для вывоза ТКО находятся 20 регионов. Для стабильной работы им все еще необходимо приобрести 763 мусоровоза.
При этом некоторые регионы самостоятельно вышли из «желтой» и «красной» зон. В частности, Республика Тыва и Смоленская область. Власти этих регионов закрыли план закупки мусоровозов даже без заявки на льготный лизинг, закупив их за счет собственных средств.