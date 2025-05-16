Штаб ТКО: три региона не представили планы по закупкам контейнерных площадок

Карелия, Алтай и Кабардино-Балкария все еще не утвердили планы закупок контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил заместитель природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев во время штаба по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

«Общий дефицит по контейнерным площадкам в России составляет 81 874, или 7,5% от всего необходимого объема. В „красной зоне“ находится 13 регионов, в „желтой“ — 12. До сих пор три субъекта не согласовали планы закупок контейнерных площадок и контейнеров. Это Республики Карелия и Алтай, а также Кабардино-Балкарская Республика. Коллеги, прошу ускорять закупки, как я говорил, теперь результат закупок будет основным критерием оценки работы, проводимой регионом», — сообщил Денис Буцаев.

Карелия уже провела заседание регионального штаба и предусмотрела 60 млн рублей на создание 105 новых площадок (23% от заявленной потребности) и реконструкцию еще 205. Также были закуплены дополнительные контейнеры. Однако план закупок официально не утвержден.

Алтай и Кабардино-Балкария не определили источники финансирования и объемы работ, что пока не позволяет начать закупки в 2025 году.

«По регионам, которые уже утвердили планы, в 2025 году будет закуплено 47 431 контейнеров и установлено 7 263 контейнерных площадки. Мы рассчитываем, что все субъекты включатся в работу и ускорят реализацию. От наличия инфраструктуры сбора отходов напрямую зависит чистота в городах и селах», — отметил заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой ППК РЭО Алексей Макрушин.

По данным РЭО, с начала года уже создано 386 площадок и приобретено 5 682 контейнера — за последнюю неделю прирост составил более двух тысяч единиц.