Штаб ТКО: РЭО назвал топ-5 регионов с проблемами вывоза отходов в майские праздники

Больше всего жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) поступило от граждан в майские праздники в таких регионах, как Самарская область (39 жалоб), Краснодарский край (23), Амурская область (9), Красноярский край (8), Владимирская область (8).

«В период майских праздников РЭО и Минприроды России организовали группу для мониторинга ситуации с обращением с ТКО в регионах. По результатам мониторинга наши специалисты составили топ-5 регионов, где было зафиксировано больше всего жалоб. Они поступали как в „РЭО Радар“, так и в СМИ, социальные сети. В антирейтинг вошли Самарская область, Краснодарский край, Амурская область, Красноярский край, Владимирская область. Общая ситуация с вывозом отходов по стране оценивается как стабильная. 97% жалоб решались в течение 24 часов», — сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре ППК РЭО Евгений Карелов.

Первое место заняла Самарская область с 39 жалобами. Большая половина обращений, которые поступали в СМИ и «РЭО Радар», касается неудовлетворительного содержания контейнерных площадок. Время отработки по ним составляло от 18 до 48 часов.

На втором месте находится Краснодарский край с 23 жалобами. Регион показал отрицательную динамику и стал лидером по количеству жалоб во второй половине праздничных дней. При этом регион не допустил превышение 24-часового интервала в устранении нарушений.

Далее следует Амурская область с 9 жалобами. Основная причина — массовое проведение субботников, при этом регион оперативно привлек дополнительные единицы спецтехники и стабилизировал ситуацию.

По Красноярскому краю выявлено 8 нарушений. Здесь отмечается превышение сроков отработки более 48 часов, даже в случае незначительных навалов на площадках.

Замыкает пятерку Владимирская область с 8 жалобами. Они были отработаны в течение суток.

Всего было выделено 173 значимых жалобы, отработке которых рабочая группа уделила особое внимание. Из них 107 касаются нарушения содержания контейнерных площадок, несанкционированных свалок, 66 — нарушения графика вывоза ТКО регоператорами.

Проблемы с нарушением графика вывоза ТКО региональные операторы решали менее чем за 24 часа. На отработку нарушений содержания площадок требовалось больше времени, некоторые сообщения отрабатывались лишь в течение 50 часов. Такие вопросы находятся в зоне ответственности органов местного самоуправления.

Всего за период с 1 по 11 мая обработано 1534 источника СМИ и социальных сетей, из них 1162 публикации содержали 83 конкретных адресов о проблемах.

В системе «РЭО Радар» за период с 1 по 11 мая обработано 560 сообщений. Из них 501 выделены как сообщения, содержащие наиболее проблемные адреса. Всего выделено 90 адресов с нарушениями. Самыми частыми сообщениями были — нарушение содержания контейнерных площадок, навалы крупногабаритных отходов, веток и шин на прилегающих к контейнерным площадкам территориях, несоблюдение графика вывоза отходов и несанкционированные свалки.