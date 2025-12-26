Штаб ТКО: общее число жалоб на вывоз отходов снизилось к концу года

За ноябрь 2025 года граждане оставили 51 762 обращения, связанных с вывозом ТКО и содержанием контейнерных площадок. Об этом сообщили на Инциденте № 58 «Организация системы по обращению с ТКО», который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Мы наблюдаем позитивную динамику обращений. С июля этого года, когда начали вести статистику на штабе, их количество постоянно снижается. Общее падение количества жалоб за период с июля по ноябрь составило 22%. Например, в июле их было 66143, а в ноябре уже 51762. В расчете на 100 тысяч жителей показатель составляет 35,45 обращений», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В топ-3 тем обращений входят мусорные площадки и контейнеры (36% от всех обращений), сбор и уборка мусора вне контейнерных площадок (24%) и экологические нарушения (19%).

«Учитываются обращения, поступающие по системам обратной связи от населения — Инцидент-менеджмент ЦУР, госуслуги „Решаем вместе“, „РЭО Радар“», — добавили в пресс-службе РЭО.

За прошедший месяц лидеры по количеству обращений по контейнерным площадкам: Республика Карелия, Мурманская, Самарская области. При этом здесь также за последний месяц наблюдается положительная динамика. Количество обращений по Республике Карелия снизилось на 9%, по Мурманской области — на 2%, по Самарской области — на 22%, а на текущей неделе эти регионы ушли из списка наиболее проблемных.

По уборке ТКО вне площадок за последний месяц по числу обращений лидировали Самарская, Новосибирская, Ростовская области.

По экологическим нарушениям: Кабардино-Балкарская Республика, Приморский, Ставропольский края.